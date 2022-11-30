صناع محتوى يعبّرون عن حُبهم للدولة في عيدها الـ 51
صناع محتوى
30 نوفمبر 2022 19:21
الاتحاد (دبي) في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«عيد الاتحاد» الـ51، أطلقت منصة "كواي"، إحدى منصات الفيديو القصيرة الأسرع نمواً في العالم، مبادرة إبداعية لتمكن صنّاع المحتوى وسكان الدولة من التعبير عن مدى حبهم وامتنانهم للوطن.
تضمنت المبادرة نشر مقطع فيديو شارك فيه مجموعة من مطوري المحتوى من جنسيات مختلفة يعيشون في دولة الإمارات والمنطقة، حيث أعربوا من خلاله 51 سبباً عن مدى ولائهم وتقديرهم للدولة، مسلطين الضوء على الإنجازات العديدة عبر مختلف القطاعات، مثل فن العمارة الحديثة في ظل الحفاظ على التراث وثقافتها الغنية على مر السنين.
كما سلطوا الضوء على الرحلة الملهمة لدولة الإمارات تحت قيادتها الحكيمة التي جعلت منها محط أنظار العالم، وأسهمت في تحقيق النمو المستدام وخلق سوق عمل واعد، فضلاً عن تمكينها للمرأة والشباب، كما أعرب مستخدمون آخرون عن إعجابهم بالأهداف الطموحة للدولة وريادتها في تعزيز التسامح وانفتاحها على العالم، واعتماد معايير التفكير المستقبلي في إحدى المجتمعات الأكثر تعداداً ثقافياً في العالم.
وتصدر التناغم الأسري والمجتمعي اهتمامات المشاركين في هذه المبادرة حيث عبّروا عن مدى سعادتهم للتفاهم والتفاعل والانسجام بين الجميع تحت سماء واحدة وفوق أرض واحدة، كما جاءت رؤية الدولة في مواجهة كافة أنواع التحديات ضمن إعجاب المشاركين، فضلاً عن صفات الكرم التي تتمع بها الإمارات ومساعدتها للمحتاجين وتنوعها مما جعلها مركز عالمي للسلام.
وأكد المشاركون في المبادرة عن امتنانهم للمناظر الطبيعية والمعالم البارزة في الدولة، إلى جانب الشواطئ الجميلة والهندسة المعمارية الملهمة وناطحات السحاب الشاهقة ومعايير السلامة والنظافة الصحية العالمية، بالإضافة إلى وجهات التسوق والأنشطة الترفيهية.
وأطلقت منصة كواي ضمن المبادرة هاشتاج (#عيد_ الاتحاد_الإماراتي51) داعيةً لكافة مستخدميها في الدولة والمنطقة لنشر قصصهم وذكرياتهم الخاصة عن دولة الإمارات، فضلاً عن تجربة فرصة إضفاء الطابع الشخصي على محتواهم بشكل مبتكر من خلال ميزات وفلاتر مخصصة داخل التطبيق تم إنشاؤها احتفالاً بالمناسبة، علاوة على ذلك، أطلقت المنصة أغانٍ مخصصة يمكن للمستخدمين دمجها مع منشوراتهم للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.