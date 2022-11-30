«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
30 نوفمبر 2022 19:11
العين (الاتحاد) نظّم قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ورشة فنية قدّمها الفنان الإماراتي إبراهيم العوضي وشارك فيها 20 طالبة من مختلف الكليات والتخصصات، أنجزن خلالها لوحات ورسومات فنية إبداعية تعكس احتفالات الدولة بـ«عيد الاتحاد» الحادي والخمسين للدولة.
قام العوضي خلال الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام بتوجيه الطالبات نحو أساسيات استخدام الفرشاة والسكين في الرسم وألوان الأكريليك، وخطوات تحويل العمل الفني من فكرة وخيال في ذهن الرسام إلى لوحة إبداعية مكتملة العناصر. وأكد العوضي أن طريقته في التدريب تكمن في تحفيز المتدربين على اختيار أفكار فنية إبداعية، ثم تحويل الفكرة إلى عناصر ومبادئ الفن والتصميم، ومن ثم الانتقال بهم إلى مرحلة موازنة التكوين والتعامل مع الأرضية وتطبيق الطلاء بطريقة الطبقات، حتى تتطور اللوحات ببطء بتقنية رسم متسقة.
وتوجّه بالشكر إلى جامعة الإمارات على تنظيم هذه الورشة، وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها، خاصة وأن الطالبات أبدين حماساً وتفاعلاً كبيراً، مما يؤكد وجود مواهب فنية حقيقية لديهن.
بدورهن، عبّرت الطالبات المشاركات في الورشة عن سعادتهن بالحصول على فرصة تدريبية احترافية على يد أحد الفنانين الإماراتيين البارزين، حيث أكدت الطالبة عهود الصريدي أن تجربتها مع الورشة كانت مثمرة للغاية، وتعلّمت كيفية مزج الألوان، وقالت: «كانت الاستفادة كبيرة في الورشة نظراً للخبرة الواسعة التي يتمتع بها المدرب، والذي ساعدني على إنجاز لوحة مرتبطة بي وبثقافتي وبشكل خاص بمناسبة عيد الاتحاد».
من ناحيتها، قالت صفاء محمد الحارثي إنها أنجزت رسمة تصوّر الصفحة الأولى من الجريدة التي نشرت خبر إعلان اتحاد الإمارات وانتخاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» رئيساً لها، مشيرة إلى أنها أرادت من خلال هذه اللوحة تسليط الضوء على أحد أهم اللحظات في تاريخ دولة الإمارات.
أما الطالبة فاطمة اليماحي، فأنجزت لوحة البيوت التراثية، وأضافت: «بعد أن أرشدني الفنان العوضي وعلمني كيفية استخدام الألوان بشكل صحيح، شعرت بالحرية وثقة أكبر».
وفي اليوم الأخير من الورشة، قام الدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وبحضور الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بتكريم الفنان إبراهيم العوضي، مشيدان بجهوده في نقل خبراته الفنية وتجاربه الغنية إلى طلبة الجامعة.
يُذكر أن إبراهيم العوضي من الفنانين التشكيليين الإماراتيين الذين لديهم بصمة واضحة في الفن التشكيلي محلياً وخليجياً منذ الثمانينيات، وهو من مؤسسي جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وقدّم عشرات الدورات الفنية في مختلف مدن الدولة، وتُركّز أعماله على التراث وخدمة المجتمع وتسليط الضوء على قضاياه، علاوة على التعبير عن الهموم الإنسانية بشكل عام، وقد شارك في العديد من المعارض الفنية محلياً وعالمياً.