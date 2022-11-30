الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سميحة أيوب.. 3 «جدات»

سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
30 نوفمبر 2022 18:58

سعيد ياسين (القاهرة)
تؤدي سميحة أيوب دور «الجدة» في ثلاثة أعمال فنية من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وقالت لـ «الاتحاد» إن أدوارها في هذه الأعمال رغم تشابهها بتجسيد الشخصية، إلا أنها تختلف من حيث المضمون وتتنوع بين الصرامة والقوة والسيطرة، وبين الطيبة.

وأوضحت أيوب أن أول الأعمال مسلسل «جروب العيلة» مع أحمد سعيد عبدالغني وحنان سليمان، تأليف دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ويناقش العديد من الأمور الخاصة بالعائلات، وتجسد شخصية جدة تحاول فرض سيطرتها على أحفادها، ولكنها تفشل بسبب عنادهم.

والثاني مسلسل «حضرة العمدة» مع روبي ورياض الخولي ووفاء عامر، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وتجسد فيه شخصية جدة تقف في وجه حفيدتها التي تقرر خوض انتخابات العمودية في قرية بالصعيد، خوفاً عليها من المشاكل والصعوبات التي تواجه من يتولى هذا المنصب بشكل عام، ثم لا تجد مفراً من الوقوف بجوارها ومساندتها.

فيما تنتظر سميحة عرض فيلم «ليلة العيد» مع يسرا وعبير صبري وسيد رجب، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وتجسد فيه شخصية جدة لفتاتين تعيشان بإحدى الجزر النيلية، وتحاول إسعادهما، خاصة أن بعض رجال الجزيرة يحاولون تضييق الخناق عليهما.

أخبار ذات صلة
السعودية: إنقاذ قلب مريض توقف مرتين خلال 40 دقيقة
سر انسحاب نبيلة من «ساعة استجابة»
سميحة أيوب
جدة
فيلم
مسلسل
آخر الأخبار
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
الرياضي
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
اليوم 11:02
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©