سميحة أيوب.. 3 «جدات»

سعيد ياسين (القاهرة) تؤدي سميحة أيوب دور «الجدة» في ثلاثة أعمال فنية من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.
وقالت لـ «الاتحاد» إن أدوارها في هذه الأعمال رغم تشابهها بتجسيد الشخصية، إلا أنها تختلف من حيث المضمون وتتنوع بين الصرامة والقوة والسيطرة، وبين الطيبة.
وأوضحت أيوب أن أول الأعمال مسلسل «جروب العيلة» مع أحمد سعيد عبدالغني وحنان سليمان، تأليف دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ويناقش العديد من الأمور الخاصة بالعائلات، وتجسد شخصية جدة تحاول فرض سيطرتها على أحفادها، ولكنها تفشل بسبب عنادهم.
والثاني مسلسل «حضرة العمدة» مع روبي ورياض الخولي ووفاء عامر، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وتجسد فيه شخصية جدة تقف في وجه حفيدتها التي تقرر خوض انتخابات العمودية في قرية بالصعيد، خوفاً عليها من المشاكل والصعوبات التي تواجه من يتولى هذا المنصب بشكل عام، ثم لا تجد مفراً من الوقوف بجوارها ومساندتها.
فيما تنتظر سميحة عرض فيلم «ليلة العيد» مع يسرا وعبير صبري وسيد رجب، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وتجسد فيه شخصية جدة لفتاتين تعيشان بإحدى الجزر النيلية، وتحاول إسعادهما، خاصة أن بعض رجال الجزيرة يحاولون تضييق الخناق عليهما.