يسرا المسعودي.. مدونة إلكترونية

علي عبد الرحمن (القاهرة)



تخوض الممثلة التونسية يسرا المسعودي السباق الرمضاني المقبل من خلال المسلسل الخليجي «عودة خالتي»، حيث تجسد شخصية مدونة إلكترونية صاحبة شخصية قوية، وتستغل مهاراتها في تحقيق أهدافها من أجل الثراء السريع.

تعيش خلال الأحداث قصة غرام، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، ضمن الأحداث التي تدور حول العلاقات الإنسانية في ظل تعاظم دور المنصات الرقمية في حياة البشر.

العمل تأليف الأخوين خالد ومحمود شكري، وإخراج محمد جمعة، ويشارك في بطولته حسين مهدي، وهدى حسين.

وعلى الصعيد السينمائي انتهت يسرا من تصوير مشاهدها في فيلم «مندوب مبيعات»، وتجسد شخصية زوجة تعيش في العديد من المشاكل الزوجية بسبب الظروف المادية الصعبة، ويقرر زوجها السفر إلى الخارج من أجل توفير حياة كريمة لهما.

العمل من تأليف وإخراج العراقي حامد صالح، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وآيتن عامر.