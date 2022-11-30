الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

يسرا المسعودي.. مدونة إلكترونية

يسرا المسعودي.. مدونة إلكترونية
30 نوفمبر 2022 18:35

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
يسرا «حمد الله على السلامة»


تخوض الممثلة التونسية يسرا المسعودي السباق الرمضاني المقبل من خلال المسلسل الخليجي «عودة خالتي»، حيث تجسد شخصية مدونة إلكترونية صاحبة شخصية قوية، وتستغل مهاراتها في تحقيق أهدافها من أجل الثراء السريع.
 تعيش خلال الأحداث قصة غرام، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، ضمن الأحداث التي تدور حول العلاقات الإنسانية في ظل تعاظم دور المنصات الرقمية في حياة البشر.
 العمل تأليف الأخوين خالد ومحمود شكري، وإخراج محمد جمعة، ويشارك في بطولته حسين مهدي، وهدى حسين.
وعلى الصعيد السينمائي انتهت يسرا من تصوير مشاهدها في فيلم «مندوب مبيعات»، وتجسد شخصية زوجة تعيش في العديد من المشاكل الزوجية بسبب الظروف المادية الصعبة، ويقرر زوجها السفر إلى الخارج من أجل توفير حياة كريمة لهما.
العمل من تأليف وإخراج العراقي حامد صالح، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وآيتن عامر.

يسرا
آخر الأخبار
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
الرياضي
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
اليوم 11:02
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©