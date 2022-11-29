«إيواء».. «لا تتكتم على العنف ضد المرأة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، حملة توعوية بعنوان «لا تتكتم على العنف ضد المرأة»، في أنحاء أبوظبي، ضمن دعوة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في وقف العنف ضد المرأة بأنواعه.

تقول سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، إن إطلاق الحملة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تحتفي به الأمم المتحدة ومعها دول العالم سنوياً، يأتي بالتماشي مع موضوع هذا العام، «لوّن العالم برتقالياً.. فلننهِ العنف ضد المرأة الآن»، التزاماً بدور دولة الإمارات الفاعل في المجتمع الدولي والقائم على قيم التسامح والتآخي والمحبة المترسخة في مجتمعها.

وتابعت: «تفعّل حملة لا تتكتم على العنف ضد المرأة الدور الوقائي للمركز داخل المجتمع، وتركز بالتحديد على معالجة أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات فيما يتعلق بقضايا تمكين المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، وهي المعتقدات السلبية السائدة بين الأفراد والسكوت عن المشكلة عوضاً عن السعي لإيجاد الحلول».

وأكدت شهيل: «يستهدف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية جميع أفراد المجتمع في أبوظبي ويسعى لتعزيز دورهم في وقف العنف ضد المرأة، من خلال عدم التردد في الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء، سواء عبر قنوات الإبلاغ الخاصة بالمركز أو لدى مختلف مؤسسات القطاع الاجتماعي المعنية بتقديم شتى الحلول التي تحمي المرأة وتصون كرامتها وتعزز مكانتها ودورها الفاعل والمحوري في المجتمعات».

وأضافت: «كما يعمل المركز على تشجيع اللجوء لخدمات الرعاية والتأهيل والتمكين التي يوفرها القطاع الاجتماعي في أبوظبي للمرأة المعرّضة للعنف وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ودون أي مقابل، كالاستشارات الأسرية والقانونية والنفسية والاجتماعية وتوفير المأوى والحلول القانونية وغيرها، مع نشر خطه الساخن لتأكيد توفر الحلول وأهمية الاستفادة من الخدمات المتاحة».

ويعد التكتم على العنف ضد المرأة أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم حجم الأذى والضرر الذي تتعرض له المرأة المعنّفة عالمياً، وقد أفاد تقرير احترام المرأة، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2020، بأن 55-95% من النساء ضحايا العنف من حول العالم لا يفصحن عنه أو يسعين للحصول على أي خدمات من شأنها أن تحميهنّ.