المنهالي وداليا.. أمسية غنائية في «عيد الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

في إطار الاحتفالات بـ «عيد الاتحاد» الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يحيي عيضة المنهالي وداليا مبارك في الثاني من ديسمبر 2022، ليلة غنائية رائعة، ليشاركا جمهورهما الفرحة بهذه المناسبة الغالية.

يُقام الحفل في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ويعتبر أحد الفعاليات الرائعة ضمن أجندة برنامج الاحتفالات بـ«عيد الاتحاد» لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر الاحتفالية الرسمية في الفترة من 2 حتى 11 ديسمبر المقبل، ليستمتع بها المواطنون والمقيمون والزوار ضمن أجواء رائعة في أرجاء المدينة، وبالإضافة إلى الحفلات الغنائية تشهد سماء الإمارة عروض الألعاب النارية المبهرة، مع تقديم المتاجر ومراكز التسوق تخفيضات مميزة.