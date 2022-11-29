الصين ترسل رواداً لبدء تشغيل محطتها الفضائية

أرسلت الصين، اليوم الثلاثاء، ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المقامة حديثاً في مهمة تستغرق ستة أشهر لتدشن رسمياً تشغيل ثاني موقع مأهول بالبشر بشكل دائم في مدار منخفض من الأرض بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).
وقال التلفزيون الصيني الرسمي، إن المركبة الفضائية «شينتشو-15» بما عليها من رواد ثلاثة انطلقت محمولة على متن صاروخ «لونج مارش -2 إف» من مركز «جيوكوان» لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء «جوبي» بشمال غرب الصين الساعة 11:08 مساء (1508 بتوقيت جرينتش).
إذا سارت الأمور وفقا للخطة، ستلتحم السفينة "شنتشو 15" بمحطة الفضاء الصينية في وقت لاحق من خلال مناورة آلية.
يتألف الطاقم من رواد الفضاء في جونلونج ودينج تشينج مينج وتشانج لو، وسيقيمون في محطة الفضاء التي تم إكمالها مؤخرا لمدة خمسة أيام مع زملائهم تشين دونج وليو يانج وكاي شى جى.
وسيعود الطاقم الحالي للمحطة إلى الأرض الشهر المقبل. ومن المقرر أن يظل الطاقم الجديد في محطة الفضاء الصينية لنحو ستة أشهر.