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«تويتر» تلغي إجراء بشأن معلومات مضللة حول كورونا

شعار تويتر
29 نوفمبر 2022 20:38

لم تعد منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي تتخذ إجراءات ضد المعلومات المضللة بشأن كوفي-د19 بعد استحواذ الملياردير الأميركي إيلون موسك عليها.

وعلّقت تلك الإجراءات يوم الأربعاء الماضي، وفقا لرسالة عبر موقع «تويتر» على الإنترنت.

كانت الشركة قد وضعت في عام 2020 قواعد لوقف انتشار معلومات كاذبة ومضللة بشأن الفيروس واللقاحات.

وأشار موقع «تويتر»، في ذلك الوقت، إلى الخطر على الأشخاص الذين قد يستخدمون علاجات غير علمية أو يتخلون عن الحصول على اللقاحات.

وإجمالا، أزيل أكثر من 100 ألف مشاركة وعُلق أكثر من 11 ألف حساب لانتهاكها القواعد، وفقًا لتقارير سابقة.

وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات كثيرة، خاصة من المعسكر السياسي اليميني في الولايات المتحدة.

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المصدر: آ ف ب
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