نجاة 3 مهاجرين بأعجوبة بعد 11 يوماً في البحر

قالت خدمات الإنقاذ البحري الإسبانية على موقع "تويتر"، إن ثلاثة مهاجرين وصلوا إلى جزر الكناري بعد أن نجوا بأعجوبة من ممر بحري ظلوا فيه لمدة 11 يوما، أثناء قدومهم من نيجيريا في ناقلة بحرية. ووصلت الناقلة "ألثيني 2"، أمس الاثنين، إلى ميناء "لاس بالماس" في جزيرة "جران كناريا"، بحسب ما ورد في التقرير الذي تضمن صورة للمهاجرين الثلاثة وهم جالسون تحت جسم السفينة، وأقدامهم فوق الماء مباشرة. ونقل المهاجرون إلى المستشفى على الفور. ويقوم آلاف الأشخاص بالرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر من الساحل الأفريقي إلى جزر الكناري في كل عام، وذلك عادة ما يكون في قوارب صغيرة مفتوحة. وفي أقرب نقطة، وتقع الجزيرة على بعد نحو 100 كيلومتر من الساحل الأفريقي. أخبار ذات صلة منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين اجتماع في بروكسل لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن المهاجرين

المصدر: آ ف ب