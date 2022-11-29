«نوستالجيا».. يحصد الجائزة الكبرى لسينما المؤلف بالمغرب

محمد نجيم (الرباط)



في حفل اختتام المهرجان الدولي لسينما المؤلف، الذي انطلق مؤخراً في مدينة الرباط، وشهد تكريم عدد من نجوم السينما العربية والمغربية منهم، النجمة السورية سلاف فواخرجي، والفنانة العمانية فخرية خميس، والفنانان المغربيان نورة الصقلي وفريد الركراكي، أعلن مدير المهرجان عن منح الجائزة الكبرى للفيلم الإيطالي «نوستالجيا» لمخرجه الإيطالي ماريو مارتينيي، وهذا الفيلم سوف يمثّل السينما الإيطالية في مسابقة الأوسكار لعام 2023.

وكانت جائزة أحسن فيلم روائي قصير من نصيب «مايت» للمخرج الأسترالي جورج أليكس ناجل، ونال فيلم «سراديب الغضب» للمخرجة لينا إعريوس جائزة أحسن فيلم روائي مغربي قصير.أما جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير، فكانت من نصيب «بارتي بوستر» للمخرج الهندي راشي شاندناه، فيما فاز فيلم «تجار الثلج» للمخرج البرتغالي جواو غونزاليس بجائزة أحسن فيلم تحريك، ونال فيلم «فيبوناتشي» للمخرج التشيكي طوماس هوباتشيك جائزة أحسن فيلم تجريبي.

كما فاز فيلم «العبد» للمخرج المغربي عبد الإله الجوهري بجائزة لجنة التحكيم مناصفة مع المخرج الصيني لي ريجوان، مخرج فيلم «العودة إلى التراب»، فيما تُوج فيلم «غيوم داكنة» للمخرج السوري أيمن زيدان بجائزة أحسن سيناريو، مناصفة مع فيلم «مهرب» للمخرجة الكندية كارولين موني.