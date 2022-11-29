«رسالة».. رحلة إيمانية تقلِّب صفحات التاريخ

الشارقة (الاتحاد)

يرافق الإعلامي وصانع المحتوى فهد البشارة مشاهدي قناة «الشرقية من كلباء» عبر برنامج «رسالة»، الذي يعرض للمرة الأولى، ضمن 30 حلقة تبث يومياً عدا الجمعة.

يصطحب فهد البشارة المشاهدين في رحلة إيمانية عبر صفحات التاريخ، تلتمس ومضات مشرقة من حياة السابقين وأخلاقهم، وتعبِّر في 20 دقيقة عن روعة الشمائل الفاضلة التي تحلى بها الأنبياء والمرسلون، وميّزت مجتمعاتنا العربية الأصيلة، التي باتت الأخلاق علامة فارقة في تاريخها ونهضة حضارتها.

ويسعى البرنامج إلى غرس الفضائل وبعث «رسالة» تتمحور حول أهمية الأخلاق كعنصر تغيير إيجابي للمجتمعات، ومحفِّز لارتقاء الأجيال والسمو بحياتها، حيث يركز عليها بوصفها موضوعات حياتية واجتماعية تضمن راحة النفس وهدوء البال، وتبعث الأمل بروعة هذه الحياة، وأنها أرض خصبة لغرس الخير، وأن معاملة الناس بالإحسان أعظم تعبير عن شكر الخالق سبحانه وتعالى على إمداده للإنسان بالنعم التي لا حدود لها.

ويرفع الإعلامي والكاتب فهد البشارة شعار الأمل أمام الأجيال القادمة، وأن الخير فيها، وأنه يسعى إلى تحريك بوادر الخير في النفوس عبر استخراج كنوز التراث الإسلامي وتقديمها بقالب معاصر وأسلوب محبب قريب من النفوس، وهو ما عزِّز حضوره الجماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح له متابعون بالآلاف من الذين تأثروا بأسلوبه، وأسهمت مقاطعه القصيرة التي يبثها على قنوات الاتصال في تغيير حياة الكثيرين بحسب تعليقاتهم.