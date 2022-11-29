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بالفيديو.. "ذا روك" يصلح خطأ ارتكبه قبل عقود

بالفيديو.. "ذا روك" يصلح خطأ ارتكبه قبل عقود
29 نوفمبر 2022 16:06

 

أعاد الممثل الأميركي دواين جونسون المعروف بلقب "ذا روك"، قطعا من الشوكولاتة، كان يسرقها من أحد المتاجر وهو في سن المراهقة.
 
ونشر جونسون على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهو يدخل أحد المتاجر، ويجمع كل قطع الشوكولاتة من نوع "سنيكرز"، ليقوم بشرائها.

وقال جونسون إنه كان يسرق قطع الشوكولاتة يوميا عندما كان في سن الـ14 عاما، ليسدّ جوعه.

وأضاف: "كنت آكلها كوجبة خفيفة قبل التمرين. فعلت ذلك لمدة عام تقريبا بشكل يومي"، وفقا لوسائل إعلام أميركية بحسب سكاي نيوز العربية.

 

واختتم منشوره قائلا: "لقد طردت أخيرا شيطان الشوكولاتة اللعين الذي كان يقضمني منذ عقود. من هاواي في عام 87، وبعد كل هذه السنوات، عدت أخيرا لتصحيح هذا الخطأ".

وسبق لجونسون أن تحدث لوسائل إعلام عن ظروف عائلته الاقتصادية الصعبة وخصوصا في سنوات مراهقته، حيث أشار في مقابلة عام 2017 إلى أن والديه كانا يعتمدان في أوقات كثيرة على الأموال التي يحصلون عليها كهبات تساعدهم على شراء احتياجاتهم الضرورية.

 
 
 
 
 
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المصدر: وكالات
ذا روك
جونسون
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