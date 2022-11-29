النظارات الطبية.. اكتشاف جديد يخفف المتاعب

يعاني الكثيرون من متاعب ارتداء النظارات الطبية، إلا أن الباحثين توصلوا لاكتشاف طبي جديد سيوفر التعب ويمنحك قدرات بصرية جيدة.



وتمت الموافقة على القطرة العينية "فويتي" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وهي قطرة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشيخوخي. وقالت الدكتورة إيلا فاكتوروفيتش، طبيبة العيون في معهد باسيفيك فيجن: "نعلم جميعا أن نظارات القراءة مزعجة، في غضون 15 دقيقة يمكنك رؤية جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك رؤية هاتفك حتى تتمكن من تحسين نطاق الرؤية". وأضافت أن "القطرة تستهدف آلية التركيز في العين، وتعمل على تقليص حدقة العين وزيادة التركيز، وهناك أنواع كثيرة من هذا الدواء قيد التجارب، لكن هذا هو أول دواء يتم اعتماده، إنه أمر رائع للغاية". يُعد قصر النظر الشيخوخي، حالة شائعة ومتقدمة تقلل من قدرة العين على التركيز في الأشياء القريبة وعادة ما تؤثر على الأشخاص بعد سن الأربعين. الأعراض: الميل إلى إبعاد الكتاب أو الجهاز اللوحي لجعل الحروف أكثر وضوحا.

عدم وضوح الرؤية عند مسافة القراءة العادية.

إجهاد العين أو الصداع بعد القراءة أو القيام بعمل عن قرب. اطلب رعاية طبية فورية إذا كان لديك: فقدان مفاجئ في الرؤية في عين واحدة مع أو بدون ألم. رؤية ضبابية مفاجئة. شاهدت ومضات من الضوء أو بقع سوداء أو هالات حول الأضواء.

لديك رؤية مزدوجة.

المصدر: وكالات