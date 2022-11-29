مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام

لا تزال تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد خضوعها لجراحة دقيقة تشغل محبيها في مصر والعالم العرب.
وكشف أكرم العدوي، الطبيب المعالج للنجمة مستجدات حالتها الصحية. فقد أكد في مداخلة مع برنامج "MBC Trending" أن أنغام في حالة مستقرة وشفيت تماما، وتستطيع الخروج من المستشفى والغناء غداً إذا رغبت في ذلك، أما إذا فضلت البقاء في المستشفى للنقاهة لمدة يوم أو يومين فيمكنها ذلك أيضا. وفق موقع العربية نت
لكنه شدد على أنها عادت لحالتها الطبيعة بنسبة 100%.
كما أوضح أن ما أدلى به جاء بموافقة الفنانة أنغام وبطلب شخصي منها رداً على الأنباء المتضاربة التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، ورغبة منها في طمأنة جمهورها.
ولفت إلى أنها كانت تعاني بعض الاضطرابات أدت لآلام في البطن ونزيف، وبعد الفحوصات تبين وجود أورام ليفية في أسفل البطن تم على إثرها إجراء عملية لاستئصال الأورام واستئصال الرحم، والعملية تمت بشكل ممتاز ولم تحدث أي تعقيدات.
يذكر أن الأزمة الصحية التي تعرضت لها النجمة الأسبوع الماضي كانت بمثابة صدمة كبيرة لجميع محبيها ومعجبيها ومتابعيها، خاصة أنها كانت تتفاعل مع الناس بشكل يومي عبر تطبيق "إنستغرام" وتطلعهم على مستجدات أعمالها الفنية.