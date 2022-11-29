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دراسة تنسف الفكرة المغلوطة السائدة عن البطاطا
دراسة تنسف الفكرة المغلوطة السائدة عن البطاطا
29 نوفمبر 2022 07:47
كشفت دراسة حديثة أن البطاطا يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد، دون بذل الكثير من الجهد.
وقال العلماء إن الناس يميلون إلى الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية معينة من الطعام، بغض النظر عن محتواها من السعرات الحرارية.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد شعر المشاركون في الدراسة بالشبع أسرع بعد استبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بالبطاطا.
وحسب المفهوم الشائع، ترتبط البطاطا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، لكن الدراسة أشارت إلى نتائج مخالفة لذلك.
وقالت البروفيسور، كانديدا ريبيلو، من مركز "بنينغتون" للأبحاث في لويزيانا: "الجانب الرئيسي من دراستنا هو أننا لم نقلل من حجم الوجبات ولكن قللنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطا.
وأضافت: "عند استبدال بعض اللحوم بالبطاطا، وجد المشاركون أنفسهم ممتلئين بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان لم ينهوا الوجبة".
وأجرى الباحثون الدراسة على 36 شخصا تراوحت أعمارهم بين 18 و 60 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مقاومة الأنسولين.
وتم استبدال حوالي 40 في المئة من استهلاكهم اللحوم بالفاصوليا والبازلاء أو البطاطا.
وقات ريبيلو: "لقد أثبتنا أنه خلافا للاعتقاد السائد، لا تؤثر البطاطا سلبا على مستويات السكر في الدم. نحن بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث التي تصب في ذات السياق بمشاركة عدد أكبر من الأشخاص".
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المصدر: وكالات
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