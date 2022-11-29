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كبسولة ناسا تصل إلى أبعد مسافة عن الأرض
كبسولة ناسا تصل إلى أبعد مسافة عن الأرض
29 نوفمبر 2022 07:24
قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اليوم الثلاثاء إن كبسولة أوريون التابعة لمهمة أرتميس 1 القمرية
وصلت إلى أبعد مسافة لها عن الأرض، بعد نحو 13 يوما من إطلاقها.
وكتبت ناسا عبر تويتر"لقد وصلنا إلى أقصى مسافة من الأرض!". وقطعت الكبسولة مسافة 432 ألف كيلومتر عن الأرض، وهي أطول مسافة تقطعها مركبة فضائية مصنوعة للركاب من البشر.
وقبل أيام فقط، حطمت أوريون رقما قياسيا سجلته "أبولو 13" في عام 1970 عندما وصلت إلى بقعة تبعد حوالي 400 ألف كيلومتر عن كوكبنا الأم بعد دخولها مدار القمر.
ومن المتوقع أن تعود أوريون إلى الأرض في 11 ديسمبر بعد حوالي مليوني كيلومتر من الطيران.
ولا يوجد بشر على متن كبسولة أوريون، ومن المقرر أن ينضم رواد الفضاء إلى مهمة أرتميس 2 في عام 2024.
وبعد أشهر من التأجيلات، انطلقت مهمة "أرتميس 1" لأول رحلة تجريبية لها في 16 نوفمبر.
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المصدر: وكالات
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