معرض بيروت للكتاب السبت المقبل

بيروت (أ ف ب)

ينطلق السبت المقبل معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الذي ينظمه النادي الثقافي العربي واتحاد الناشرين وتُشارك فيه 124 دار نشر، ورغم تراجع عدد الدور المشاركة بمعدل النصف عما كان عليه قبل 2019، يرى المنظمون في تمسكهم بإقامة النسخة الرابعة والستين في ظل الأزمة الاقتصادية «إنجازاً ومغامرة»، مشددين على أن الحدث يشكّل أحد «معالم لبنان» الثقافية.

ورأت رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة بعاصيري أن ما يميز النسخة الحالية هو الإصرار على المضي في إقامتها رغم الأزمات. وأشادت بوجود إصدارات حديثة ما يعني أن حركة النشر لم تتوقف.