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بوتشيلي يطرب جمهوره بحفل مبهر بجزيرة ياس

أندريا بوتشيلي خلال الحفل بجزيرة ياس (من المصدر)
29 نوفمبر 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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قدم الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، أمس الأول، أداءً استثنائياً في الاتحاد بارك بجزيرة ياس بأبوظبي، حيث أدى خلال زيارته الخامسة إلى العاصمة الإماراتية، مجموعةً من أشهر أعماله الكلاسيكية التي تخطت مبيعاتها 90 مليون تسجيل حول العالم.
بدأت الأمسية الاستثنائية التي استمرت 90 دقيقة بعرض آسر لفرقة الأوركسترا قبل أن يصعد بوتشيلي المرشح عدة مرات للفوز بجائزة غرامي، إلى المسرح ليأخذ الجمهور بعدها في رحلة غامرة قدم خلالها مجموعة من الأغاني المميزة والعاطفية من بينها (donna e mobile، La mia Letizia infondere، 
 You›ll never walk alone، Voglio Vivere cosi)
وشهدت الأمسية الرائعة أيضاً العديد من الأداء الثنائي بين بوتشيلي والسوبرانو الررومانية كريستينا باسارويو، واستمتع الحضور بمجموعة من الأغاني الكلاسيكية الفريدة مثل (O soave fanciulla وTace il labbro)، كما حظوا بعرض فني مبدع من قبل «أيانا ويتر جونسون» مع روكسان.
وقام بوتشيلي، بتحية جمهوره في دولة الإمارات، قائلاً: «أشكركم على تواجدكم في هذا الحفل، أنا سعيد بالعودة إلى أبوظبي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، فهي وجهة محبوبة لدي.. رائع أن أرى هذا العدد من الشباب بين الحضور، وأنا سعيد بهذا لأن هذا النوع من الموسيقى مهم ومحبب إليهم».
حصد بوتشيلي خلال مسيرته الفنية عشرين جائزة موسيقية عالمية، وقدم عروضه المميزة أمام شخصيات رفيعة المستوى منهم بابا الفاتيكان والملكة إليزابيث الثانية، كما قدم أداء مميزاً في البيت الأبيض وخلال دورات الألعاب الأولمبية. 
وقد اختتم الفنان الاستثنائي أداءه في هذه الأمسية المميزة بأغنيتي (Vivo per lei وCanto della terra)، وسط تصفيق حار من الجمهور.

أندريا بوتشيلي
جزيرة ياس
أبوظبي
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