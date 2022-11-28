7 أطعمة ومشروبات تخفف التهاب الحلق

القاهرة (الاتحاد)

يعاني الكثيرون في الشتاء، من التهاب الحلق المؤلم والمزعج، ويسبب صعوبة في ابتلاع الطعام، وللتخفيف من تلك الأعراض، قدمت جريدة «Times of India» الهندية قائمة ببعض الأطعمة والمشروبات التي من شأنها، تخفف التهاب الحلق، ومنها:

الشاي

يمكن مزج المواد المهدئة أو المضادة للالتهابات مع الشاي مثل الزنجبيل أو القرفة أو النعناع أو البابونج أو المريمية أو عرق السوس أو إكليل الجبل.

الثوم

يحتوي على مادة الأليسين التي لها خصائص مضادة للالتهابات وتقتل البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق والتخلص من نزلات البرد.

السموذي

يعتبر البقاء رطباً أمراً مهماً للغاية لمكافحة التهاب الحلق، ورغم أن تناول العصائر الباردة يمكن أن تكون مفاجأة للتخلص من التهاب الحلق، إلا أن العصائر الطبيعية تحتوي على المعادن والفيتامينات الضرورية مما يساعد على التحسن.

عرق السوس

يستخدمه المغنيون لتصفية أصواتهم لأهميته في تهدئة الحلق وتقليل السعال.

الشوفان

يمكن مزج دقيق الشوفان مع الكثير من الأغذية الصحية ليصبح وعاء دافئاً سهل الأكل وغنياً بمضادات الأكسدة والزنك والماغنيسيوم، مثل إضافة الموز المهروس والقليل من العسل والقرفة والزنجبيل.

البهارات

يعمل الكركم والزنجبيل والقرفة المعجزات لتهدئة الحلق لأن لها تأثيرا مهدئاً ومضاداً للالتهابات على الحلق.

العسل:

يُعرف العسل بخصائصه المهدئة للحلق، ويتميز بمركبات مضادة للالتهابات والبكتيريا.