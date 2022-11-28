علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى هونغ كونغ

من منّا لم تطرق مسامعه كلمة هونغ كونغ؟، وعندها يتخيل هذه المدينة ذات ناطحات سحاب عملاقة، تقع في عمق القارة الآسيوية، هونغ كونغ قلب الصين النابض، هونغ كونغ حيث المال والأعمال، حيث صناعة الثراء الفاحش.

هذه هي المعلومات التي يعرفها معظمنا عن هونغ كونغ، تلك المدينة التي تتبع الصين إدارياً وتعرف باسم هونغ كونغ الصينية، وتقع تحديداً على ساحل الصين الجنوبي، لكن ما لا يعلمه الكثيرون عن تلك المدينة أنها مدينة نابضة بالحياة الطبيعية والأماكن الرائعة التي تجذب الناظرين إليها، والآن ما رأيك أن تسافر معي إلى هونغ كونغ؟.

تتميز هونغ كونغ بامتلاكها عدة جزر تتمتع بالخضرة والمناظر الخلابة، ومن أبرز هذه الجزر جزيرة «لانتاو»، التي تعد أكبر الجزر في المدينة، وأهم ما يميز هذه الجزيرة أنها تقع بالتحديد عند مصب نهر اللؤلؤ، فإذا قصدت هونغ كونغ للسياحة فلن تجد أفضل من هذه الجزيرة التي تحيط بها المياه الزرقاء الخلابة من كافة الجوانب، كما أنها تتميز بشواطئها التي تكتسي اللون الذهبي، وعلى شواطئها توجد العديد من الأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها.

ومن المعالم الخلابة في هونغ كونغ «حديقة المحيط»، التي تعد أحد أعظم الحدائق في قارة آسيا بأكملها، وهي حديقة ثدييات بحرية وحيوانات، وتشغل الحديقة مساحة واسعة من المساحات الخضراء خاصة أنها تقع في الجانب الجنوبي من المدينة والذي يتميز بمساحاته الخضراء، وجدير بالذكر أن مساحة حديقة المحيط تتجاوز 91 هكتارًا، ويبلغ عدد زوارها 7 ملايين شخص سنوياً، وتعد من أكثر المتنزهات زيارة في العالم، حيث تصنف ضمن أكثر 13 متنزهاً يقصدها السياح بالزيارة حول العالم.

ليست حديقة المحيط وحدها من تجذب السياح في هونغ كونغ، فهناك «حديقة فيكتوريا» التي تقع على خليج كوزواي، حيث تحوي مساحات شاسعة من الأشجار والنباتات الخلابة التي تجذب الناظرين وتجعلهم يتعجبون من جميل صنع الله في كونه، أما الجلوس في تلك الحديقة فهو من الأنشطة المميزة التي تدخل السرور على النفس وتشعر الزائر بالراحة النفسية.

ليس هذا كل ما يمكنك زيارته في هونغ كونغ، فإذا كنت من هواة تسلق الهضاب والجبال فإنك ستجد هضبة «نغونغ بينغ 360»، وتعد هذه الهضبة من أكثر الأماكن السياحية جذباً للسياح في هونغ كونغ، فإذا أردت أن تستكشف جزيرة لانتاو التي سبق الحديث عنها، فلن تجد أفضل من هضبة نغونغ بينغ، ويمكن استقلال التلفريك انطلاقًا من هذه الهضبة لمشاهدة الأماكن الخلابة في هونغ كونغ.

مدينة هونغ كونع مدينة المال والأعمال وهي كذلك مدينة الجمال، إذا ما تنقلت في شوارعها ورأيت ناطحات السحاب فيها، ثم إذا ما أخذت جولة في معالمها السياحية، فإنك ستقرر أن زيارتك للمدينة لن تكون الأخيرة.