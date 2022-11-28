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«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة

«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
28 نوفمبر 2022 18:45

دبي (الاتحاد)

يعود مهرجان القوز للفنون في نسخته العاشرة، ليضيء المشهد الفني في السركال أفنيو ومنطقة القوز، يومي 28 و 29 يناير 2023، بمجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والفنية وعروض الأداء والرقص المعاصر، ويتصدّر فعاليات هذا المهرجان الذي يُعد من أكثر مهرجانات الفنون والثقافة شعبية في المنطقة، المغنّيان بوكلثوم وسان ليفانت، اللذان يساهمان بقوّة في تحديد إيقاعات المشهد الموسيقي العربي على الساحة العالمية، ويقدمان عروضًا غنائية حية لأول مرّة في دولة الإمارات، ضمن هذه النسخة الخاصة من المهرجان.
يترقّب عشاق الموسيقى عروض مبادرة «القوز إنكور»، وهي تعاون بين مهرجان القوز للفنون و«ذا فريدج»، لتسليط الضوء على المواهب الغنائية والموسيقية الناشئة في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تشارك في هذه المبادرة 7 فرق موسيقية ومغنون بينهم سي سايد فيلز ولما.
وسيكون الدخول إلى مهرجان القوز للفنون المرتقب في يناير المقبل متاحاً لأول مرة عن طريق التذاكر التي ستباع للحضور دعمًا للفنانين المحليين، ومن المقرر أن تذهب جميع عائدات التذاكر إلى برنامج المهرجان للمساعدة في دعم المواهب الفنية المحلية والإقليمية والفنانين على المستوى العربي.

السركال أفنيو
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