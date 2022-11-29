بلوواترز وذا ووك والسيف وسوق مدينة جميرا تستقبل عشاق كرة القدم بفعاليات وعروض تنسجم مع أجواء كأس العالم
وجهات دبي القابضة لإدارة الأصول تستقبل عشاق كرة القدم بفعاليات وعروض تنسجم مع أجواء كأس العالم
29 نوفمبر 2022 14:16
أعلنت الوجهات التابعة لـ"دبي القابضة لإدارة الأصول" عن مجموعة من الفعاليات والعروض بمناسبة انطلاق منافسات كـأس العالم 2022، حيث يمكن لعشاق كرة القدم عيش أجواء البطولة العالمية الكبرى في كلّ من بلوواترز و"ذا ووك" في جميرا بيتش ريزيدنس، وسوق مدينة جميرا والسيف والخوانيج ووك، وذلك حتى 18 ديسمبر المقبل.
نشاط ومنافسة في بلوواترز
إلى جانب الإطلالة المذهلة للوجهة، والخيارات المتنوعة من المطاعم الراقية والفريدة، تقدم بلوواترز، عدة فعاليات تركز على شغف وحماسة كرة القدم تتيح لزوار بلوواترز من العائلات والأصدقاء إظهار مهاراتهم وقدراتهم في هذه الرياضة ذات الشعبية العالية.
سوق مدينة جميرا
ستكون متابعة المباريات أكثر من رائعة في سوق مدينة جميرا، حيث سيتمّ عرضها على شاشات ضخمة بمقاس 10م × 5.5م. حيث يمكن لأكثر من 400 ضيف من العائلات والأصدقاء متابعة المباريات في الهواء الطلق، مع توفر تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات التي يمكنهم الحصول عليها من عدد من أشهر المطاعم في سوق مدينة جميرا.
"ذا ووك" في جميرا بيتش ريزيدنس
تستضيف "ذا ووك" في جميرا بيتش ريزيدنس في ممشاها الحيوي النابض بالحياة عدة فعاليات وتحديات حيث يمكن للزوار عيش أجواء كأس العالم بطريقة لا مثيل لها.
منافسات "غول إن ذا دارك" في السيف
تقدّم وجهة السيف لمسة فريدة من نوعها لترفع التحدّي أمام زوّارها المشاركين في ألعاب "غول إن ذا دارك"، ليستكشفوا مهاراتهم وقدراتهم على تسجيل الأهداف وهم فاقدون لإحدى حواسهم. المنافسات متاحة يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً وسط الممشى المطل على خور دبي النابض بالحياة.
سنوكر كرة القدم في الخوانيج ووك
تقدم وجهة الخوانيج ووك تجربة من المرح والمتعة عبر دمج كرة القدم بلعبة البلياردو في تجربة فريدة. وستكون التجربة متاحة أمام الزوار يومياً من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.