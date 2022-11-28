الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أطعمة تعوض نقص اليود وتعزز المناعة

صورة موضوعية
28 نوفمبر 2022 16:18

كشفت الدكتورة يلينا باريتسكايا، اختصاصية أمراض المناعة والحساسية وطب الأطفال، المواد الغذائية التي تساعد على تعويض نقص اليود في الجسم وتعزيز المناعة.

وتشير الاخصاصية، إلى أن الجسم كله يعاني في حالة نقص عنصر اليود: يضطرب نمو وتطور الأطفال، وتسوء دراستهم. اما الكبار فيعانون من ضعف منظومة المناعة والقدرة على العمل. لذلك فإن نقص اليود في الجسم خلال فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، وبالتالي إلى خطر الإصابة بالسرطان. وفق rt.

ووفقاً لها يمكن ان تعوض نقصَ اليود في الجسم:

ثمار العنبية الحادة

الخباء والفراولة

البرقوق المجفف

الروبيان وسمك القد

التونة

الديك الرومي

البطاطا

الفاصوليا البيضاء

الأعشاب البحرية.

وتضيف: جميع هذه المواد هي مصدر جيد لليود وغيره من العناصر المعدنية والفيتامينات.

وتشير الاختصاصية، إلى انه يمكن تحديد نقص عنصر اليود في الجسم من خلال بعض الأعراض، مثل اللامبالاة والنعاس، والتهيج واضطراب ضربات القلب وعدم استقرار مستوى ضغط الدم، والشعور المزعج في منطقة الصدر والصداع وانخفاض الشهية والمشكلات في الشعر والأظافر وضعف الانتباه والتركيز والاحساس الزائد بتغيرات الطقس.

أخبار ذات صلة
هذا النظام الغذائي سيعزز جهازك المناعي
10 أغذية مثالية لتعزيز المناعة
المصدر: وكالات
الجهاز المناعي
جهاز المناعة
الطعام الصحي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
دنيا
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
اليوم 11:10
الفنانة أنغام
دنيا
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
اليوم 11:09
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©