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"جوجل" يحتفي بـ"فتاة العرب" الإماراتية عوشة السويدي

"جوجل" يحتفي بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي
28 نوفمبر 2022 11:03

يحتفي محرك البحث "جوجل"، اليوم الاثنين، بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي الملقبة بـ"فتاة العرب"، حيث تم وضع صورة تعبيرية تمثلها على الصفحة الرئيسية للبحث.

الشاعرة الإماراتية الملقبة بـ"فتاة العرب"، اسمها عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويدي، من مواليد العاصمة أبوظبي عام 1920.

عاشت معظم حياتها في العين، بدأت عوشة في كتابة الشعر وهي طفلة في عمر 12 عاما، ونظمت 100 قصيدة موزونة خلال شهر تقريباً، إذ تأثرت بالبيت الذي تربت فيه، حيث كان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها.

ألفت "فتاة العرب" العديد من القصائد في مختلف مجالات الشعر كالغزل والنقد الاجتماعي والمدح والإسلاميات، وقد حضرت مجالس كبار الشعراء.

وتأثرت في كتاباتها بالماجدي بن ظاهر والمتنبي، ونشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات ولها دواوين مسموعة جمعها في ديوان "فتاة العرب" عام 1990.

اليوم، تُذكر عوشة السويدي لعملها العميق الذي مهد الطريق للشاعرات في العالم العربي. أحيت أغاني المطربين الإماراتيين والعرب المشهورين ذكرى عدد كبير من قصائدها ليستمع إليها الناس في كل مكان.

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المصدر: وكالات
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