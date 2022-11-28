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أسباب زيادة الوزن في الشتاء

صورة موضوعية
28 نوفمبر 2022 10:24

التغيرات الطارئة على النظام الغذائي في الشتاء هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن خلاله.

وقالت اخصاصية التغذية الروسية، ألكسندرا سورجيك خبيرة التغذية الوظيفية في المركز العلمي الفيدرالي للأنظمة الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن سبب زيادة الوزن بسهولة في فصل الشتاء هو تغيير النظام الغذائي باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن.

وقالت: "في فصل الشتاء، غالبا ما نأكل كميات أقل من الخضروات والفواكه التي تحتوي على الكربوهيدرات المعّقدة والألياف الغذائية، ونزيد من تناولنا للكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الدهنية.

 بالإضافة إلى ذلك، لفتت اختصاصية التغذية الانتباه إلى أن الناس غالبا ما يتحركون بشكل أقل في الشتاء، مما يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن.

وقالت: "لا نشعر بالرغبة في ارتداء الملابس لسبب أن الطقس ليس لطيفا للغاية، ونتيجة لذلك فإن عدد نزهاتنا في الهواء الطلق يقل، كما يقل نشاطنا البدني".

وعن الأطعمة التي يجب تضمينها نظامك الغذائي في الشتاء، أشارت إلى أنه من المهم في فصل الشتاء عدم تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري، كمايجب أن تأخذ في الاعتبار خصائص موسم البرد حتى تشعر بالرضا.

 

 

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المصدر: وكالات
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