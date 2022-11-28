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خلال ساعات.. الصين تطلق مركبة الفضاء المأهولة "شنزهو 15"

خلال ساعات.. الصين تطلق مركبة الفضاء المأهولة "شنزهو 15"
28 نوفمبر 2022 08:29

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الاثنين، أن الصين ستطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنزهو 15" في الساعة 11:08 مساء يوم الثلاثاء القادم (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.

وكشفت الوكالة أنها تستعد لإرسال مركبة جديدة نحو المحطة المدارية الوطنية.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة "يستعد الخبراء الصينيون لعملية إطلاق المركبة المأهولة الجديدة Shenzhou-15 نحو المحطة المدارية الوطنية".

وأضاف البيان "المركبة مع صاروخ CZ-2F وضعا على منصة الإطلاق في قاعدة جيوجوان الفضائية شمالي الصين، وجميع المعدات الموجودة في القاعدة تعمل بشكل جيّد".

وتدور المحطة المدارية الصينية حول الأرض حاليا على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

وتبعا للبيان فإن مركبة Shenzhou-15 من المفترض أن تطلق نحو المحطة المدارية الوطنية الصينية قبل نهاية نوفمبر الجاري، وبعدها ستعود مركبة Shenzhou-14 نحو الأرض حاملة على متنها 3 رواد، لتعمل المحطة بعدها مع رائدين فقط لأول مرة منذ بدء تشغيلها.

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