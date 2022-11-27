عودة «الأنمي» إلى سنغافورة

سنغافورة (رويترز)

توافد الآلاف من محبي الأزياء التنكرية وعشاق الأنمي على مهرجان آسيا السنوي للأنمي في سنغافورة الذي أقيم لأول مرة بعد جائحة كوفيد- 19 منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ويحتفي المهرجان، الذي يستمر ثلاثة أيام، بكل ما يتعلق بثقافة البوب اليابانية، واجتذب المهرجان 120 ألفاً في آخر مرة أقيم فيها في 2019، ويتوقع مدير المهرجان أن يتجاوز حضور الدورة الجديدة هذا الرقم، وقالت هيكو، وهي عارضة تايوانية بارزة محبة لارتداء ملابس تنكر على هيئة شخصيات الأنمي، «الآن بعد أن أصبحت في سنغافورة أشعر وكأنني في لقاء مع أصدقاء قدامى، لأنني كنت على اتصال دائم عبر الإنترنت مع الناس هنا».