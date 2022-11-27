صحراء أتاكاما «مشوّهة»

ايكيكي (تشيلي) (أ ف ب)

قد تكون من بين أكثر الأماكن جفافاً على الأرض، لكن النظام البيئي الفريد لصحراء أتاكاما الشاسعة في تشيلي مهدد بسبب أكوام القمامة التي تلقى هناك من أنحاء العالم، حيث تدمرت ثلاث مناطق من الصحراء بسبب جبال من الملابس المهملة ومقبرة أحذية وصفوف متراكمة من الإطارات والسيارات المهترئة، كما أن التعدين المكثف للنحاس والليثيوم دمّر صحراء أتاكاما بجمالها المذهل ومسطحاتها الشاسعة من الملح، ويقول الناشطون إن الملابس المليئة بالمواد الكيميائية والتي يستغرق تحللها البيولوجي ما يصل إلى 200 عام، تلوث التربة والهواء والمياه الجوفية، فيما ينتهي الأمر بالسيارات المتبقية في مقابر تمتد على كيلومترات في الصحراء المحيطة، كما تنتشر أكوام من الإطارات المتروكة عبر الصحراء.