«تويتر  الهندي» ينتشر في البرازيل

نيودلهي (د ب أ)

في ظل الغموض المحيط بمستقبل منصة تويتر، لجأ أكثر من مليون مستخدم في البرازيل إلى تطبيق «كوو» الهندي المماثل لتويتر، وبحسب صحيفة إنديا توداي فإن تطبيق التواصل الاجتماعي الهندي الذي يتميز بطائر أصفر شهد إقبالاً كبيراً في البرازيل خلال 48 ساعة الماضية بعد إضافة اللغة البرتغالية إليه. ولا يحتوي تطبيق «كوو» على إشارة إلى الحسابات الموثقة مثل تويتر، ونتيجة لذلك يوجد عدد قليل من الحسابات البرازيلية المزيفة على التطبيق الذي يقدم تجربة أقرب ما تكون إلى تويتر مع توفير نفس الواجهة والخصائص، وتم تنزيل التطبيق أكثر من 50 مليون مرة في100 دولة، ويعد ثاني أكبر منصة مدونات صغيرة متعددة اللغات على مستوى العالم.