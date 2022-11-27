مزاد لـ«نمور الغد»

(وكالات)

أطلقت دار سوثبي للمزادات في لندن مزادها الخيري لتمويل مشروع الحفاظ على النمور، التابع للصندوق العالمي للطبيعة، وتُعرض في المزاد، الذي يقام تحت شعار «نمور الغد 2022»، قطع فنية فريدة شارك بها 12 فناناً من جنسيات مختلفة.

على رأس الأعمال المعروضة في المزاد بساط بعنوان «صراع النمور» للفنان بيتر دويج، يستعرض معركة بين نمرين من أجل البقاء في الطبيعة بدلاً من تقديمهما للعمل في السيرك، كما يعرض المزاد تمثال «جانو» للفنانة تشيلا كوماري، المصنوع من النيون والمستوحى من التراث البنجابي، وتستمر أعمال المزاد حتى 29 نوفمبر.