تيم حسن.. «إقطاعي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك الممثل السوري تيم حسن في دراما رمضان المقبل، من خلال المسلسل التاريخي «الزند»، وتدور الأحداث في حقبة التسعينيات، حول مسيرة شاب يعيش في مجتمع إقطاعي، وخلال مسيرة حياته يحاول التغلب على المشكلات التي يعانيها في الماضي. تأليف عمر أبي أسعد، وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته باسل حيدر، ودانا مارديني.

يُعد العمل هو السادس في مسيرة تيم بالدراما التاريخية، كما يسجل عودته بعد غياب 15 عاماً، منذ آخر أعماله التاريخية «الملك فاروق»، والذي عُرض عام 2007. وعلى الصعيد السينمائي، يخوض تيم تجربة الإخراج للمرة الأولى، بجانب البطولة من خلال «الزير سالم»، ويجسد شخصية الزير سالم، يتناول السيرة الشعبية لملحمة «حرب البسوس»، بين قبيلتي تغلب وبكر، تأليف بشار عباس، ومعالجة درامية ماهر منصور.

يذكر أن تيم حسن قدم قصة العمل منذ 22 عاماً في مسلسل بالاسم نفسه، وجسد شخصية «هجرس»، وكان بداية انطلاقته الفنية.