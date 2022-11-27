الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

7 أخطاء عليك تجنبها عند تناول الشوكولاتة

7 أخطاء عليك تجنبها عند تناول الشوكولاتة
27 نوفمبر 2022 09:02

كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة "الأخطاء" التي يرتكبها الناس عند تناولهم الشوكولاتة، وعلى رأسها تخزين هذه الحلوى في الثلاجة.
 
وأوضحت ناتالي أليبراندي، أن هناك أشياء يجب عدم القيام بها عند تناول الشوكولاتة، مشيرة في الوقت نفسه إلى خطوات تزيد من "متعة المذاق الحلو".

لا تخزن الشوكولاتة في الثلاجة

لا يجب تخزين الشوكولاتة في الثلاجة، حيث مستويات الرطوبة مرتفعة للغاية.
درجة الحرارة المثلى لتخزين الشوكولاتة هي 18 درجة مئوية.
كيف تعرف أنك خزنتها بشكل خاطئ؟.. إذا كانت تفتقر إلى "الحدة" عند كسرها، أو إذا تفتت أو ذابت بسرعة كبيرة في أصابعك.


لا تتناولها في وقت متأخر

الساعة 11 صباحا هي أفضل وقت لتناول الشوكولاتة، حيث يحتوي الكاكاو على مادة الكافيين والسكر، مما يعطيك انتعاشا قبل الغداء، وفق أليبراندي.
تناول الشوكولاتة في وقت مبكر من اليوم، يجعلها خيارا جيدا للوجبات الخفيفة، لمساعدتك على استكمال النهار بنشاط حتى يحين وقت الغداء.


لا تمضغ الشوكولاتة

وفقا لخبراء التغذية، فإن مضغ الشوكولاتة سيحد من "مدة التجربة الحسية".
بدلا من ذلك، يجب أن تترك قطعا صغيرة تذوب في الفم، حتى تتطور النكهات، مما يمنحك تجربة أكثر متعة.

 

تناول كميات صغيرة

من حيث حجم الحصة، يوصي الخبراء بأن 6 قطع (من حصص 4 غرامات) هي الكمية المثلى، لتزويد براعم التذوق لديك بالمستوى المناسب من التحفيز، حسب ما أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية.
قد يؤدي تناول 7 قطع أو أكثر إلى تجربة حسية أقل، حيث لا تستطيع حواسك اكتشاف الفروق الدقيقة في الشوكولاتة.
يقوم البعض بتناول القطعة تلو الأخرى بسرعة، إلا أنه يُنصح بالانتظار لمدة تصل إلى 15 دقيقة قبل تناول القطعة الثانية.

لا تسرع في تناولها

ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة ببطء، لاختبار شعور المتعة المرتبط بها.
انتظر "المذاق اللاحق"، إذ يمكن لبعض أنواع الشوكولاتة أن تترك طعما في فمك لمدة 45 دقيقة، لكن في معظم الحالات، يكفي الانتظار لمدة 15 دقيقة.


لا تخلط أنواعا مختلفة من الشوكولاتة

يمكن أن يؤدي خلط أنواع مختلفة من الشوكولاتة إلى تحفيز براعم التذوق بشكل مفرط.
تجنب خلط أنواع مختلفة (مثل الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة الداكنة).

أخبار ذات صلة
أطعمة ومشروبات لا تتناولها في وجبة الإفطار
6 إرشادات يُنصح مرضى السكري باتباعها
المصدر: وكالات
الثلاجة
السكر
الشوكولاته
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
عربي ودولي
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
اليوم 19:32
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©