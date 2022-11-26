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«أوريون» تقطع مسافة قياسية في رحلتها نحو القمر

مركبة أوريون في رحلتها إلى القمر
27 نوفمبر 2022 00:43

سجلت مركبة «أوريون» التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في إطار برنامج «أرتيمس 1»، رقماً قياسياً جديداً من حيث المسافة التي قطعتها من الأرض، بعد حوالي 10 أيام من إطلاقها.

وأعلنت ناسا، في تغريدة على تويتر السبت، أن أوريون تبعد عن الأرض بأكثر من 249 ألف ميل (أكثر من 400 ألف كيلومتر)، مشيرة إلى أن هذه أطول مسافة قطعتها مركبة فضائية مخصصة لركاب من البشر.

وسجل الرقم القياسي السابق منذ أكثر من 50 عاماً، من قبل مهمة «أبولو 13»، والتي قطعت مسافة 248 ألفاً و655 ميلاً.

ولا يوجد بشر على متن كبسولة «أوريون»، حيث إنه ليس من المقرر أن ينضم رواد الفضاء حتى بدء مهمة ارتميس 2 في عام 2024. وقبل وقت قصير من تسجيل الرقم القياسي اليوم السبت، دخلت كبسولة أوريون إلى مدار القمر.

وباتت هذه الكبسولة موجودة راهناً على مسافة نحو 64 ألف كيلومتر من القمر الذي يُفترض أن تنقل إليه رواد فضاء في السنوات المقبلة، للمرة الأولى منذ آخر رحلة أميركية ضمن مهمة أبولو في العام 1972.

ستحتاج المركبة على هذه المسافة إلى ستة أيام على الأقل لإجراء نصف دورة حول القمر قبل بدء رحلة العودة إلى الأرض.

وترمي هذه الرحلة التجريبية الأولى، وهي غير مأهولة، إلى التأكد من أن المركبة آمنة.

ومن المقرر أن تهبط في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر، بعد ما يزيد قليلاً على 25 يوماً من الرحلة.

ويحكم نجاح هذه المهمة مستقبل المهمة التالية «أرتيميس 2» التي ستنقل رواد فضاء حول القمر من دون هبوط. وبعدها «أرتيميس 3»، التي ستتيح أخيراً عودة البشر إلى سطح القمر.

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المصدر: وكالات
مهمة أرتميس
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مركبة أوريون
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