كيف تتعامل مع نوبات الذعر؟

ترجمة: عزة يوسف

نوبة الذعر شعور مفاجئ بالتوتر والقلق، قد يصاحبه أعراض مثل الارتجاف والغثيان والدوار وضربات قلب سريعة وغير منتظمة، وكذلك تعرق وضيق تنفس، ورغم أن أعراض نوبة الذعر ليست خطيرة، إلا أنها مخيفة وتجعل الشخص يتخيل أنه يعاني نوبة قلبية أو حتى أنه يموت، ومعظم النوبات تدوم من خمس دقائق إلى نصف ساعة، ويجب الانتباه إليها.

يقول خبراء الصحة، إن التعامل الأمثل مع نوبات الذعر يكمن في ألا تدع خوفك منها يتحكم بك، حيث تزول النوبة غالباً بعد أن تستغرق وقتها، لذلك عليك أن تواجه خوفك ولا تفر منه، وأن تمنح نفسك الفرصة لتدرك أن لا شيء خطيراً سيحدث. وتساعد تمارين التنفس أثناء نوبة الذعر على تقليل الشعور بالتوتر وتحجيم الأعراض الأخرى، فعليك أن تتنفس عميقاً من أنفك وببطء، ومن المفيد أن تعد الأرقام من واحد إلى خمسة لكل نفس، مع إغلاق عينيك والتركيز على التنفس، وستشعر بالراحة خلال دقائق.

ونقل موقع (NHS Inform) الأسكتلندي لمعلومات الصحة العامة، نصائح الخبراء ببعض الإجراءات مثل:

- ممارسة التمارين الرياضية، لاسيما الأيروبيك التي تقلل من التوتر وتحسن المزاج وتزيد الثقة بالنفس.

- تناول وجبات منتظمة صحية تبقي مستوى سكر الدم ثابتاً.

- تجنب التدخين والكافيين.

- المشاركة في مجموعات العلاج السلوكي الإدراكي لتغيير طريقة التفكير السلبي التي تعزز نوبات الذعر.