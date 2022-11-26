غادة.. طبيبة نفسية

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت غادة عبد الرازق عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها في مسلسل «حدث بالفعل»، حيث تقوم ببطولة قصة «تحت الحزام»، إحدى حلقات المسلسل المنفصل المتصل، وتجسد شخصية طبيبة نفسية تعاني العديد الأزمات في حياتها، ما يجعلها تتعرض لاضطرابات نفسية.

وقالت غادة لـ«الاتحاد» إن العمل يلقي الضوء على قصص حقيقية لشخصيات تعاني الأمراض النفسية وأسبابها وتأثيرها على حياة المصابين والمحيطين بهم، وتدور الأحداث في إطار تشويقي إنساني، ويلعب بطولة كل قصة ممثلون مختلفون، من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

وتستعد عبد الرازق لتصوير دورها في مسلسل «تلت التلاتة» الذي تشارك به في السباق الرمضاني بعد أن غابت الموسم الماضي، وكان آخر أعمالها «لحم غزال»، في 2021.

وأشارت إلى أن «تلت التلاثة» اسم مبدئي للعمل، وتواصل الشركة المنتجة حالياً التعاقد مع بقية الممثلين ومن ثم الإعلان عن بداية التصوير.

كما تواصل غادة تصوير فيلم «جوازة بالعافية» الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب 4 سنوات، ويشاركها بطولته أحمد آدم وبيومي فؤاد، وتجسد خلاله شخصية موظفة في بنك، تجمعها علاقة صداقة مع شخصين منذ الصغر، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

أيضاً تعاقدت غادة على بطولة فيلم «اتنين اتنين»، تأليف محمد مبروك وإخراج حازم فودة، ويدور في إطار الكوميديا والإثارة، وتشارك فيه زينة وتجسد دور شقيقتها.