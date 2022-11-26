الأحد 27 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أول حافلة ذاتية القيادة في سيؤول

أول حافلة ذاتية القيادة في سيؤول
27 نوفمبر 2022 01:24

 سيؤول (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سيول تطلق أول حافلة ذاتية القيادة على طرقها
واشنطن وطوكيو وسيول تتعهد بردّ «قوي» على بيونج يانج

أطلقت سيؤول أوّل خط لحافلة ذاتية على طرقها، في تجربة تهدف لكسب ثقة السكان بهذا النوع من المركبات، وتتولى الحافلة الجديدة القيادة الذاتية لمدة 20 دقيقة على مسار يمتد لـ 3.4 كيلومتر حول وسط عاصمة كوريا الجنوبية، تحت مراقبة أحد السائقين، ويمكن استقلال الحافلة بعد حجز مقعد مجاني، وبدا عدد كبير من المارة مذهولين بتصميمها، وتوقف بعضهم لالتقاط صور لها ومعاينتها من الداخل، واعتبر جونغ غيان، مسؤول المركبات ذاتية القيادة في شركة «42 دوت»، أنّ «هذه المركبات ستشكل المستقبل»، مشيراً إلى أنّ الحافلة تشبه إلى حد ما «لعبة ليغو»؛ لأنّها مصنوعة من أجزاء مركبة بهدف خفض التكاليف.

سيول
القيادة الذاتية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
الرياضي
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
اليوم 11:25
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
الرياضي
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
اليوم 11:03
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
الرياضي
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
اليوم 11:02
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
دنيا
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©