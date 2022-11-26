أول حافلة ذاتية القيادة في سيؤول

سيؤول (أ ف ب)

أطلقت سيؤول أوّل خط لحافلة ذاتية على طرقها، في تجربة تهدف لكسب ثقة السكان بهذا النوع من المركبات، وتتولى الحافلة الجديدة القيادة الذاتية لمدة 20 دقيقة على مسار يمتد لـ 3.4 كيلومتر حول وسط عاصمة كوريا الجنوبية، تحت مراقبة أحد السائقين، ويمكن استقلال الحافلة بعد حجز مقعد مجاني، وبدا عدد كبير من المارة مذهولين بتصميمها، وتوقف بعضهم لالتقاط صور لها ومعاينتها من الداخل، واعتبر جونغ غيان، مسؤول المركبات ذاتية القيادة في شركة «42 دوت»، أنّ «هذه المركبات ستشكل المستقبل»، مشيراً إلى أنّ الحافلة تشبه إلى حد ما «لعبة ليغو»؛ لأنّها مصنوعة من أجزاء مركبة بهدف خفض التكاليف.