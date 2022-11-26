كانييه يعرض على ترامب منصب «نائب الرئيس»

واشنطن (أ ف ب)

لمّح مغني الراب كانييه ويست إلى اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية لسنة 2024، مؤكداً أنه عرض على الرئيس السابق دونالد ترامب أن يكون مرشحاً معه لنيابه الرئاسة، ونشر المغني الذي غيّر اسمه إلى «يي» سلسلة من مقاطع الفيديو عبر «تويتر» مرفقة بشعار «يي 24»، وأشار ويست إلى محادثة أجراها مع ترامب الذي أعلن ترشحه لانتخابات 2024، وقال يي: «طلبت منه أن يكون نائب الرئيس»، مؤكداً أن ترامب «راح يصرخ» به. من جانبه، أوضح ترامب أن «حديثاً في السياسة» دار بينهما، مضيفاً: «قلت له إنه ينبغي ألا يترشح للرئاسة، وعلى كل ناخبيه أن يصوّتوا لترامب».