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رحيل الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان

رحيل الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان
27 نوفمبر 2022 01:24

باريس (أ ف ب)

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توفي عن 71 عاماً الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان، على ما أعلنت دار النشر «غاليمار» على شبكاتها الاجتماعية، وأوضح أنطوان غاليمار في بيان، أن بوبان الذي حقق كتابه «لو تريه با» عن القديس فرنسيس الأسيزي مبيعات تجاوزت 100 ألف نسخة، توفي «جرّاء مرض عضال»، وكتب غاليمار: «فلنقرأ بوبان، إنه يشفينا من الحزن والتشاؤم، ويدعونا إلى البحث عن الفرح بكلماته المرهفة جداً، سنفتقد ابتسامته وفرحه وإنسانيته»، وكان آخر كتاب أصدرته «غاليمار» للراحل خلال الخريف بعنوان «لو موغيه روج»، ووصفته وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك بأنه «كائن شعري».

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