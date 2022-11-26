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«ناسا»: «أوريون» في مدار قمري بعيد

«ناسا»: «أوريون» في مدار قمري بعيد
27 نوفمبر 2022 01:24

واشنطن (أ ف ب)

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استقرت المركبة الفضائية أوريون في مدار قمري بعيد في اليوم العاشر من مهمة «أرتيميس 1»، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وأوضحت الوكالة أن مراقبي الرحلة سيتولون خلال وجود أوريون في هذا المدار القمري «مراقبة الأنظمة الحيوية للمركبة، وسيجرون عمليات تدقيق تتعلق ببيئة الفضاء السحيق»، وباتت هذه الكبسولة الجديدة موجودة على مسافة نحو 64 ألف كيلومتر من القمر الذي يُفترض أن تنقل إليه رواد فضاء في السنوات المقبلة، وستحتاج المركبة على هذه المسافة إلى ستة أيام على الأقل لإجراء نصف دورة حول القمر قبل بدء رحلة العودة إلى الأرض.

ناسا
مركبات "أوريون"
وكالة الفضاء الأميركية
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