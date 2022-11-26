أيهما أفضل.. الفيتامينات من الطعام أو تلك المعلبة؟
صورة مجمعة لأغذية ومكملات غذائية
26 نوفمبر 2022 20:56
باتت الفيتامينات المعبأة تغزو الأسواق وقد تبدو طريقة مناسبة للحصول على جميع العناصر الغذائية المهمة. لكن أيهما أفضل تلك المعبأة أو تلك التي نحصل عليها مباشرة من الطعام؟
تقول كريستين كيركباتريك، اختصاصية تغذية في مستشفى «كليفلاند كلينك» في مدينة أوهايو الأميركية «لدينا الكثير من الدراسات التي تميل إلى إظهار أن الطعام هو أحد أفضل الخيارات، كمصدر لبعض العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن»، وفقاً لما نقله عنها موقع medicalxpress.com.
على سبيل المثال، يمكنك تناول كبسولة من زيت السمك، لكن تناول الأسماك الدهنية يجعل من السهل التحكم فيما تحصل عليه. ذلك أن صناعة المكملات الغذائية لا تنظم بنفس طريقة تنظيم الغذاء.
اقترحت كيركباتريك أن أفضل طريقة للحصول على مزيج من الفيتامينات والمعادن هو تناول المزيد من الأطعمة الملونة. لذلك، احرص على الحصول على ستة أطعمة ملونة مختلفة في نظامك الغذائي يومياً.
يمكن أن يساعد صحن من دقيق الشوفان في الحصول على لون واحد. إضافة العنب البري هي الطريقة الثانية. حتى القهوة مهمة لكونها مشروباً مليئاً بمضادات الأكسدة.
كما تنصح كيركباتريك باستشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص في فيتامينات معينة. فقد يتطلب فيتامين د، على وجه الخصوص، تناول مكمل غذائي للحصول على ما يكفي منه.
وأوضحت كيركباتريك، في بيان صحفي صادر عن «كليفلاند كلينك»، أنه «عادة ما يتم امتصاص فيتامين (د) بشكل سيئ من خلال الطعام. مكمل فيتامين «دي3» (D3) يحاكي أشعة الشمس فوق البنفسجية، حيث نحصل على أفضل فيتامين د».
«دي3» هو أحد أشكال فيتامين دي، ويسمى أيضاً كوليكالسيفيرول (Cholecalciferol).