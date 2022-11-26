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روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح

سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
26 نوفمبر 2022 19:42

ألقت الشرطة في العاصمة الإيطالية روما القبض على عصابة تتكون من ثلاثة رجال متخصصة في ابتزاز السياح للحصول على أموال.

يعرض أفراد العصابة، الذين كانوا يرتدون زي المصارعين والجنود الرومان، على السياح فرصة التقاط الصور معهم في ساحة «الكولوسيوم» القديمة الشهيرة، ثم يطلبون من الزوار دفع مبالغ مالية في المقابل، حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

في بعض الأحيان، تردد أن أفراد العصابة هددوا السائحين للحصول على المال. وضع مكتب المدعي العام اثنين منهم قيد الإقامة الجبرية، بينما احتجز الثالث احتياطياً.

وقالت الشرطة، إن العديد من السياح الأجانب تقدموا بشكاوى بين أغسطس وسبتمبر من هذا العام.

وقال سائح إيرلندي للرجال، بعد أن التقطت له صورة معهم، إنه لا يملك المال، مضيفاً أنهم أجبروه على سحب الأموال من ماكينة صراف آلي.

وأكد أنه عندما عاد ومعه 200 يورو، أرسلوه مرة أخرى للحصول على 50 يورو إضافية.

وطلب الرجال من زائر إيطالي دفع 40 يورو، لكنه رفض الدفع. ثم أحاط به المشتبه بهم وهددوه بإيذائه. وفي النهاية، ابتزوا الرجل بمبلغ 150 يورو.

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المصدر: د ب أ
عصابة
ابتزاز
حديقة الكولوسيوم
السياحة
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