ماسك يكشف عن ألوان علامات توثيق حسابات تويتر

كشف إيلون ماسك المالك الجديد لموقع تويتر أن العمل سيبدأ قريباً بعلامات توثيق جديدة من ألوان مختلفة لتمييز الحسابات الموثقة على الشبكة الاجتماعية. وكتب الملياردير على تويتر "آسف للتأخير، نحن بصدد إطلاق فيريفايد (Verified) يوم الجمعة من الأسبوع المقبل". وأوضح أن "شارة ذهبية ستخصص للشركات، وشارة رمادية للحكومات وزرقاء للأفراد (أكانوا من المشاهير أم لا) وكل الحسابات التي يتم التحقق منها سيتم توثيقها يدوياً قبل إرفاق علامة التحقق بها". وأضاف "إنه (إجراء) مؤلم، لكنه ضروري". وفي تغريدة أخرى، شرح ماسك أن كل الحسابات الفردية الموثقة ستُرفق بالشارة الزرقاء نفسها، لكن قد يظهر على بعضها لاحقاً "رمز ثانوي صغير يوضح ما إذا كانت تنتمي إلى مؤسسة في حال كانت هذه المؤسسة وثقتها على هذا الاساس". ويعتزم ماسك فرض رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة، يحصلون لقاءها على علامة التوثيق الزرقاء الشهيرة التي كانت مجانية ولكن محصورة بحسابات المشاهير. أخبار ذات صلة "تويتر" يقسم المستخدمين.. علامات ذهبية ورمادية وزرقاء 3 علامات توثيق جديدة على تويتر

المصدر: آ ف ب