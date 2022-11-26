الأحد 27 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

إليك أفضل الأغذية لتنشيط الذاكرة

إليك أفضل الأغذية لتنشيط الذاكرة
26 نوفمبر 2022 11:01

أوصى الأخصائي الروسي الطبيب، ميخائيل ليبيديف، بإضافة إلى النظام الغذائي الخضار الورقية التي تساعد في تحسين الذاكرة، بما في ذلك الأغذية التي تحتوي على أوميغا 3 وأحماض دهنية أساسية.

 

وقال الطبيب الخبير في مركز التشخيص الجزيئي التابع لمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة، إنه من خلال إضافة خمسة أطعمة إلى النظام الغذائي، يمكن تحسين الذاكرة والتركيز والصحة العامة.

وحدد الطبيب المتخصص خمسة منتجات من شأنها زيادة كفاءة النشاط الفكري: "أول ما يجب إضافته إلى النظام الغذائي هو الخضار الورقية الخضراء: الخس ، السبانخ ، النعناع وغيرها، بحيث تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات ب وفيتامين ك وبروفيتامين أ وحمض الفوليك، وذكر أن التغذية المنتظمة للجسم بهذه الفيتامينات ستعمل على تحسين الذاكرة وتقليل مخاطر السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري".

وتحتوي الخضروات الورقية على كمية من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية المقاومة للأمراض كما أنها أحد المسببات الهامة لفقدان الوزن لانها تعطي الشعور بالشبع وتساعدك على التحكم في الجوع كما يمكن للألياف خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتساعد على تخفيف تقلبات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم بعد الوجبات وهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

أخبار ذات صلة
البرد يزيد من احتمال الإصابة باضطراب صحي خطير
مواد غذائية تحفز عمل الدماغ

وأضاف الخبير أنه: "من الضروري وضع الأسماك الدهنية في النظام الغذائي بحيث تحتوي على دهون أوميغا 3 وأحماض دهنية أساسية تمنع تطور تصلب الشرايين وتساعد كمية معتدلة من الأسماك، مثل السلمون أو السلمون الوردي في النظام الغذائي، على إبطاء التدهور العقلي المرتبط بالعمر".

وذكر الطبيب، ثمرة التوت وقال: "التوت غني بالأصباغ النباتية الطبيعية التي تساعد على تحسين نشاط الدماغ وتعمل على تحسين الأداء الفكري عن طريق زيادة الدورة الدموية وتسريع توصيل الأكسجين إلى الدماغ وحماية الأوعية الدموية ونتيجة لهذه العمليات، تزداد القدرات الفكرية والقدرة على استيعاب المعلومات وأوضح الطبيب أن الأصباغ تساعد في تحسين الذاكرة".

وأشار الأخصائي أنه: "من المهم أيضا تضمين الشاي والقهوة في النظام الغذائي التي يمكن أن تزيد هذه المشروبات من قدرة الشخص على تحسين نشاط العقل".

ونبه الطبيب الى المكسرات وأن: "المكسرات مصدر للبروتين والدهون والألياف والعديد من المعادن الضرورية لعمل المخ بشكل كامل".

المصدر: وكالات
الصحة والتغذية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
الرياضي
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
اليوم 11:25
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
الرياضي
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
اليوم 11:03
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
الرياضي
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
اليوم 11:02
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
دنيا
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©