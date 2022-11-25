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إحالة فنانة مصرية إلى النيابة في قضية مخدرات

منة شلبي
26 نوفمبر 2022 00:13

أحالت السلطات المصرية الفنانة المصرية الشابة منة شلبي، اليوم الجمعة، إلى النيابة العامة بعد ضبطها وبحوزتها "مواد مخدرة محظور حيازتها لدى عودتها" إلى البلاد، حسبما قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة.

وقالت المصادر إن الفنانة الشابة ضبطت، لدى عودتها من نيويورك، وهي "تخفي 12 كيساً من المواد المصنعة تحتوي على نبات الماريجوانا المخدر وذلك بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مصر".

تجدر الإشارة إلى أن الماريجوانا تصنف ضمن المواد المخدرة المحظور قانوناً حيازتها أو تداولها في مصر.

 

 

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