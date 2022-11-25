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3 علامات توثيق جديدة على تويتر

3 علامات توثيق جديدة على تويتر
26 نوفمبر 2022 01:12

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إن موقع التواصل الاجتماعي سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية إلى جانب العلامة الزرقاء عند إعادة إطلاق خدمة التوثيق الجمعة المقبل.
وقال ماسك في تغريد: علامة التوثيق الذهبية مخصصة للشركات والرمادية للحكومات والزرقاء للأفراد، سواء كانوا مشاهير أم لا.
وأضاف أنه سيتم التحقق يدوياً من كافة الحسابات الموثقة قبل تفعيل العلامة، وقال: يمكن للأفراد الحصول على شعار ثانوي صغير لإظهار أنهم ينتمون إلى منظمة ما حال التحقق من ذلك من تلك المنظمة، مشيراً إلى أنه سيقدم شرحاً أوفى الأسبوع المقبل.

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المصدر: رويترز
إلون ماسك
مواقع التواصل الاجتماعي
إيلون ماسك
توثيق الحسابات
تويتر
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