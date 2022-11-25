سلاح الإبداع.. أقلام تعزف بالحروف

شعبان بلال (القاهرة)

الخط العربي هوية قومية.. عنوان لحضارتنا العربية، ويتفنن الخطاطون في رسم الكلمات بمدارس خط مختلفة، لذلك يحتاج كل خطاط لقلم يتماشى مع ما تخطه يداه من إبداع على الورق، من هنا اتجه السوري مصطفى الشهابي لصناعة الأقلام العربية يدوياً ليستخدمها الخطاطون في فنونهم الكتابية.

الفكرة كانت وليدة مشكلة واجهها مصطفى كونه يعمل خطاطاً بالأساس، يجد صعوبة في الحصول على أقلام حبر تتحمّل الكتابة، مع اختفاء الأشكال المميزة التقليدية للأقلام العربية، بل تحوّلت جميعها إلى أشكال تجارية لا تعبر عن الهوية العربية، وهي مشكلة تواجه الخطاطين في الوطن العربي بشكل عام.

قرر مصطفى البالغ من العمر 36 عاماً حل المشكلة بنفسه، استغل ورشته القديمة في صناعة الأقلام، وكانت المفاجأة جودة وأصالة أول قلم صنعه لنفسه فاستمر في تطوير الصناعة حتى وصل بها إلى أفضل جودة وشكل.

وتمر الأقلام بعدة مراحل، بعضها يعتمد على ماكينة تسمى «المخرطة»، لكن أغلب المراحل يدوية حيث ينحت الصانع الأخشاب إلى أن تصل للحجم المناسب للقلم، وبعد ذلك ينسّقها بالمبرد اليدوي، قبل أن يصل لشكل القطعة المعدنية المستخدمة في الكتابة، وفي النهاية يجمع القطع ليكتمل القلم.

يقول الشهابي لـ «الاتحاد الأسبوعي»: إن صناعة قلم واحد قد تستغرق أسبوعاً من العمل، لكن في النهاية يكون ذا مظهر وجودة تسرّ الخطاط، وهو ما دفع خطاطين من مختلف الدول العربية إلى طلب صناعة أقلام مخصصة لهم على يديه.

المواد الخام المستخدمة في صناعة الأقلام العربية ليست متماثلة، فغالباً ما يطلب الخطاطون استخدام أخشاب معينة أو مواد أخرى، مثل الذهب أو الأخشاب النادرة أو قرون الماشية، وهو ما يمنح لكل قلم طابعه الخاص، ليتماشى مع طبيعة الخطوط التي يستخدم في كتابتها.