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ما هي قصة «الملك فاروق» على مسرح «دبي أوبرا»؟

ملصق مسرحية «الملك فاروق»
25 نوفمبر 2022 20:40

دبي (الاتحاد)
تستعد دبي أوبرا، لتقديم المسرحية الغنائية «الملك فاروق» يوم 12 ديسمبر المقبل، حيث يحتفي العرض بالثقافة العربية والموسيقى الشرقية الأصيلة، ويسلط الضوء على الملك فاروق، ملك مصر السابق، حيث يتوسّط دائرة الضوء في احتفال موسيقي ملكي كبير، تحيطه الموسيقى العربيّة في العصر الذهبي.

يشارك بالغناء في المسرحية المطربة المصرية ريهام عبدالحكيم، والفنانة نجمة عبدالله، بمصاحبة أنغام فرقة الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

ويجمع العرض نجمات التمثيل بالوطن العربي سميحة أيوب ولبلبة، وسوسن بدر، وبوسي وصفية العمري، في مسرحية غنائية حافلة بالمشاهد المبهرة والموسيقى العربية الأصيلة التي تعود لعهد الملك فاروق.

ويأتي العرض ضمن موسم «دبي أوبرا»، الذي يتضمن مجموعة من العروض التي تحمل عبق الأصالة الفنية، إلى جانب مشاركة كوكبة من أبرز النجوم بمجال الغناء والتمثيل من الشرق والغرب.

وقد تضمن الموسم الحفل الموسيقي «أوبرا دريسدن بول»، الذي أقيم يوم 15 نوفمبر الجاري، وهو مشروع فني يهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات بين الثقافات الأوروبية والثقافة العربية الأصيلة، إضافة إلى حفل لأوركسترا موسيقى الحجرة الأوروبية للسلام من دريسدن.

مسرحية
الملك فاروق
أوبرا دبي
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