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تعرف على أفضل ثلاثة مطاعم في العالم

الشيف الفرنسي غي سافوا
25 نوفمبر 2022 20:04

جاءت ثلاثة مطاعم في دول مختلفة في صدارة قائمة أفضل المطاعم عبر العالم، متقاسمة المرتبة الأولى وفقا لمجموعة «لا ليست».

والمطاعم الثلاثة هي: مطعم الشيف الفرنسي غي سافوا الذي يحمل اسمه ويتبوأ الصدارة للمرة السادسة، ومطعم «برناردان» في نيويورك، ومطعم «فرانتسن» في العاصمة السويدية استوكهولم.

وأعلنت قائمة «لا ليست» لأفضل المطاعم في العالم الخميس.

وهذه «المرة الأولى التي يتقاسم فيها مطعم من الدول الاسكندنافية المرتبة الأولى بالتساوي مع أسماء أخرى»، و«لم يسبق له أن تبوأ صدارة الترتيب»، على ما أوضحت إيلين بياتريني، المديرة العامة لمجموعة «لا ليست» التي تختار أفضل المطاعم في العالم استناداً إلى الأدلة السياحية والملاحظات النقدية الواردة في أبرز الصحف العالمية.

يحمل مطعم «فرانتسن»، الذي يملكه الشيف ولاعب كرة القدم السابق بيورن فرانتسن، تصنيف ثلاث نجوم من دليل «ميشلان».

وتبوأ المطعم الفرنسي «غي سافوا» صدارة الترتيب للمرة السادسة بمفرده أو بالتساوي مع آخرين منذ أن بدأ قبل ثماني سنوات إصدار «لا ليست» التي تدرس أوضاع 30 ألف مطعم في مئتي بلد.

المصدر: آ ف ب
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الشيف غي سافوا
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