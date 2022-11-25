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طفل ينجو بأعجوبة من لدغة أفعى ضخمة

طفل ينجو بأعجوبة من لدغة أفعى ضخمة
25 نوفمبر 2022 16:07

نجا طفل أسترالي يبلغ 5 سنوات بعدما لدغته أفعى ضخمة من نوع الأصلة وسحبته إلى حوض سباحة على ما أفاد والد الطفل وسائل الإعلام المحلية.  
 
وقال الوالد بن بلايك في حديث إلى إذاعة "ناين راديو"، إن نجله بو كان يلعب بجوار حوض سباحة في بايرن باي (شرق) عندما هاجمته أفعى طولها 3 أمتار أتت من بين النباتات الموجودة قرب المكان.

وأضاف: "أعتقد أنّ الأفعى كانت تنتظر فريسة ما ووجدت بو أمامه".

فعضّت الأفعى الطفل وأسقطته في المياه ولفّت نفسها حول إحدى رجليه.

وهبّ جدّ الصبي البالغ 76 عاماً لإنقاذ حفيده فغطس في حوض السباحة لإخراجه، فيما الأفعى لا تزال ملتفة حول رجله.

وتمكن بن بلايك من تحرير ابنه من قبضة الأفعى وحاول السيطرة على الوضع، وقال: "تمكّنت من تحرير ابني خلال 15 إلى 20 ثانية".

المصدر: وكالات
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