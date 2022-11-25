السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سيلفي الطائرة المحترقة في البيرو يثير الجدل

سيلفي الطائرة المحترقة في البيرو يثير الجدل
25 نوفمبر 2022 15:29

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت صور "السيلفي" أداة لتوثيق اللحظات والمواقف المهمة بالنسبة للأشخاص، كنجاة زوجين من حادث طائرة.
 
والتقطت الصورة في حادث وقع الأسبوع الماضي، بعد اصطدام طائرة تابعة لمجموعة خطوط "لاتام" الجوية التشيلية بعربة إطفاء على المدرج أثناء إقلاعها من المطار في ليما عاصمة بيرو، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الإطفاء.

وأفادت وزارة الصحة في بيرو بأن 61 شخصا نقلوا إلى عيادات ومستشفيات قريبة من مطار خورخي تشافيز الدولي.

وقدم الرئيس بيدرو كاستيلو تعازيه لعائلتي رجلي الإطفاء في بيان على تويتر، قائلا إنه يتوجه بالدعاء من أجل شفاء المصابين.

ولم يتضح سبب دخول عربة الإطفاء إلى المدرج أثناء إقلاع الطائرة، وقال مكتب الادعاء إنه يحقق في الحادث.

أخبار ذات صلة
بالفيديو.. مقتل شخصين جراء تصادم طائرة بسيارة في البيرو
محكمة هولندية تكشف هوية مُسقطي طائرة ركاب ماليزية

وشارك زوجان قصة نجاتهما من الحادث، والتقطا "سيلفي" فور خروجهما من الطائرة التي ظهرت في الخلفية.

وبدا إنريكي فارسي روسبيجليوسي في الصورة ووجه مغطى ببقايا بيضاء من المادة الكيميائية التي استخدمت في إطفاء الحريق.

وكتب إنريكي تعليقا على الصورة مع زوجته قال فيه: "عندما تعطيك الحياة فرصة ثانية".

وأثار منشور إنريكي آراء متضاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها فريق بأنها غير مناسبة في سياق حادث أسفر عن ضحايا، بينما أثنى آخرون على شجاعة الرجل في توثيق مثل هذه اللحظة التي قد لا تتكرر في حياته.

المصدر: وكالات
البيرو
سيلفي
الطائرة المنكوبة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
الإمارات
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
اليوم 20:00
سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
دنيا
روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح
اليوم 19:42
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
الرياضي
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
اليوم 19:39
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
الرياضي
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©